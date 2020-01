Nocera, preso a schiaffi in auto per firmare sette cambiali: rischia il processo

Lo aggredisce mentre è in auto, prendendolo a schiaffi e trattenendogli il volto. L'obiettivo era quello di fargli firmare sette cambiali. Ora rischia il processo per estorsione un 35enne di Scafati, per quanto accaduto il 15 aprile del 2016, a Nocera Inferiore

Il fatto

L'uomo aggredì il suo interlocutore mentre quest'ultimo si trovava in auto, e con il quale probabilmente vi era un corso un credito da riscuotere, costringendolo a firmare i sette "pagherò", ma agendo con estrema violenza. L'uomo fu refertato in ospedale e se la cavò con sette giorni di prognosi, con il referto medico allegato alla denuncia presentata ai carabinieri. L'imputato ora rischia il processo, con la richiesta di rinvio a giudizio della procura che sarà ora discussa in sede preliminare, dinanzi al gip.