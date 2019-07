Cadavere di un cane abbandonato per strada e coperto con una busta, choc a Nocera

Il cadavere di un cane è stato abbandonato in una strada periferica di Nocera Inferiore. A segnalarlo un utente, attraverso i social, con lo scatto che ha provocato tanta indignazione e rabbia per la sorte del povero cucciolo. La strada dove è stato effettuato lo scatto è via Papa Urbano VI. L'animale era senza vita e coperto interamente da una busta. Potrebbe essere morto per un investimento o per altro, ma la carcassa è rimasta li, senza che nessuno provvedesse a rimuoverla. Anzi. qualcuno ha pensato bene di coprire il corpo con una busta. "Qualche persona - scrive l'autore dello scatto - ha pensato bene di mettere una busta sopra e lasciarlo li. L'odore è indescrivibile, credo sia li da un paio di giorni. Il cane è di taglia medio grande da quel poco che si può vedere. Ho già allertato chi di competenza".