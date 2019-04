Carabiniere muore per un brutto male a 57 anni, il cordoglio dei colleghi

Si è spento per un brutto male il carabiniere originario di Nocera Inferiore, Giovanni Salvati, all'età di 57 anni. Per circa vent'anni ha vestito l'arma dei carabinieri, con dignità e grande abnegazione. Era capo equipaggio del gruppo radiomobile di Nocera Inferiore. In molti lo hanno ricordato con grande affetto e amicizia “Bravo e onesto. Ha dato tanto alla comunità dell’Agro con un impegno non comune, fino all’ultimo giorno di servizio. Un figlio di questa terra a cui mi inchino doverosamente”. Lo stesso sui social, ricordato dalle parole sentite di tanti colleghi. “oggi è una giornata triste, ancora non voglio crederci che non ci sarai più. Non un collega, un fratello, sempre sorridente, solare e disponibile con tutti. Giovanni ti voglio bene ed ho pregato il mio papà affinché ti conduca nella serena casa del Signore. Ciao Giovanni”. Domani, giovedì 4 aprile, alle ore 10.00 saranno celebrati i funerali alla frazione Castelluccio, a Castel San Giorgio.

