Cambio al vertice al Reparto territoriale carabinieri di Nocera, arriva Di Gangi dai Ros

Cambio al comando del reparto territoriale carabinieri di Nocera Inferiore. Al colonnello Francesco Mortari, trasferito al comando generale dell'Arma, subentra il colonnello Rosario Di Gangi, in precedenza in servizio ai carabinieri del Ros di Roma. Quarantunenne, di origine siciliane, Di Gangi è giunto a Nocera Inferiore già una settimana fa, assumendo ufficialmente la guida del reparto. Il tenente colonnello Di Gangi ha voluto incontrare, oltre al procuratore capo Antonio Centore, anche i comandanti dei vari reparti dipendenti ai quali ha assicurato la massima disponibilità per instaurare da subito un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.