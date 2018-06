Scafati, ruba carico di pomodori dal valore di oltre 13mila euro: finisce a processo

Affronterà il processo con l’accusa di appropriazione indebita lo scafatese S. M., autotrasportatore 59enne denunciato da un imprenditore legale rappresentante della società “Agro verde import-export”, con sede legale a Berlino, domiciliato a Bolzano.

Il carico scomparso

Secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore, l’uomo si sarebbe appropriato di un carico di 8250 barattoli di pomodori pelati per un valore di oltre 13mila 500 euro. Il carico era stato ritirato dalla “Depositi meridionali”, con il possesso affidato dalla società Agro Verde: i fatti risalgono al venti dicembre 2013. L’informativa di reato comprende il racconto dettagliato dell’imprenditore frodato. Al termine della fase inquirente il pm titolare del fascicolo Ernesto Caggiano ha disposto il processo con decreto di citazione diretta a giudizio: nel 2019 il processo si svolgerà davanti al giudice del Tribunale monocratico, con l’imputato accusato del reato di appropriazione indebita.

Il carico di pelati non arrivò mai a destinazione: il reato contestato all’autotrasportatore, caso isolato ed episodio a sé, richiama l’illecito-tipo finito al centro di almeno due maxi operazioni svolte in tutta Italia dalle procure con attività investigative interforze, portate avanti contro la pratica illecita dei trasporti-truffa. In particolare, la procura partecipò con l’ufficio della sezione pg della polizia e la collaborazione dei carabinieri ai blitz Ghost-trucks e Big-boat, con la predisposizione di aziende dal pedigree affidabile ma del tutto inventato, in grado di far sparire centinaia di colli, per merci di ogni genere.