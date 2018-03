Nocera Inferiore, muore in una casa di riposo: ci sono due indagati

Per la morte di Angelina Pirozzi, la 78enne di Nocera Inferiore deceduta in una casa di riposo lo scorso venerdì, la procura ha iscritto nel registro degli indagati due persone. Sono medici, accusati formalmente di omicidio colposo e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Un atto dovuto, che servirà a sgombrare o ad individuare eventuali responsabilità per le due posizioni attenzionate dal sostituto procuratore, Roberto Lenza. L’autopsia sul corpo dell’anziana si è svolta giorni fa. Ora serviranno almeno due mesi per conoscere le cause esatte della morte. L’indagine era stata aperta dopo la denuncia sporta dal figlio dell’anziana. La famiglia è assistita dall’avvocato Andrea Vagito.

Le indagini

Nella querela presentata alla polizia sabato, il figlio aveva lamentato diversi aspetti sui quali ha chiesto chiarezza immediata. In primis, conoscere la data e l’orario di morte della madre. Il centro dove si trovava la donna è specializzato anche in percorsi riabilitativi per persone anziane. La struttura, però, avrebbe comunicato il decesso alla famiglia solo il giorno dopo. La donna fu trovata già vestita, adagiata su di un lettino. Non solo: l’uomo lamenta dubbi anche sulla cura farmacologica prescritta e somministrata dal personale al genitore. Questa, insieme alle circostanze precedenti, avevano spinto la famiglia a sporgere denuncia. Le posizioni dei due indagati, rispettivamente difesi dai propri penalisti di fiducia, sono quelle che hanno avuto a che fare con le fasi cruciali della degenza della paziente. Un’indagine che è appena agli inizi, ma che dovrà chiarire almeno due dubbi: le cause del decesso dell’anziana, che non avrebbe mai sofferto di alcuna patologia. E, successivamente, escludere che sia stato commesso un falso nei registri o sulla cartella clinica associata ad Angelina Pirozzi. Un aspetto evidenziato nella denuncia, ma da verificare.