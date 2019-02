A Casa Sanremo anche la città di Nocera Inferiore: un'occasione per il territorio

Anche la città di Nocera Inferiore arriva a Sanremo, a "Casa Sanremo" per la precisione. E ci è riuscita grazie alla "Berardinelli & Co." , che è riuscita a portare il nome della città dell'Agro nocerino, come ospite, in occasione della sessantanovesima edizione del festival della canzone italiana. La società opera in diversi settori, quali moda, spettacolo, musica, management artistico, marketing e comunicazione.

L'iniziativa

Di recente, il marchio ha inaugurato anche il settore “Berardinelli Industries”, che si occupa di robotica ed intelligenza artificiale per la sicurezza nazionale. Dopo aver consolidato la collaborazione tra il presidente del “Consorzio gruppo Eventi”, Vincenzo Russolillo e l’amministratore della “Berardinelli & Co.”, Gaetano Berardinelli, quest’anno l’azienda ha rappresentato la città di Nocera Inferiore e il suo territorio, insieme alle sue eccellenze, in vista della prima edizione del format musicale “Casa Sanremo Tour”, realizzando una puntata del format “L’italia in Vetrina”, dedicata appunto alla città dell'Agro. Nel progetto, il conduttore Cataldo Calabretta, dopo l’esibizione dello “show cooking” del rinomato chef Claudio Paduano (socio del gruppo Madison) e dell’esibizione della band partenopea “Cor a Cor”, ha promesso ai delegati di produzione Antonio Roberto e Dino Della Porta di trascorrere un week end nella città di Nocera Inferiore, per ammirare ed apprezzare le sue bellezze storiche che culinarie.

Il plauso di sindaco e assessore

Nella stessa giornata non sono mancati i ringraziamenti ufficiali del Sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato e dell’assessore alle Politiche dello Sviluppo Economico, Antonio Franza, che hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal Presidente del Consorzio “Gruppo Eventi e Patron” di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo. La città di Nocera Inferiore è stata tra le protagoniste di una delle tappe di “Casa Sanremo Tour”, dando la possibilità a giovani appassionati di musica di farsi conoscere nel panorama nazionale della canzone italiana.

Gallery