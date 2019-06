Caserma Libroia a Nocera Inferiore non sarà dismessa, lo annuncia il sindaco

La Caserma Libroia a Nocera Inferiore non sarà dismessa. Lo ha annunciato il sindaco Manlio Torquato, pubblicando una lettera nella quale ha ringraziato il Ministro della Difesa

Il testo

Nel ricevere la nota del Ministro della Difesa a firma del Vice Capo di Gabinetto Andrea Gueglio, esprimo viva soddisfazione per la rassicurazione dataci circa il permanere in piena funzione ed esercizio presso la Caserma Libroia del Battaglione Trasmissioni “Vulture”, considerata la stessa di interesse strategico nazionale, così come il reparto trasmissioni medesimo. Ciò conferma il mantenimento della nostra città quale importante piazza militare di rilievo nazionale nel solco delle più antiche tradizioni municipali che hanno posto da sempre Nocera Inferiore centro di riferimento. Ringrazio pertanto il Ministro della Difesa per aver compiutamente e sollecitamente dato riscontro ad una nostra istanza. Voglio con l’occasione ringraziare anche l’Onorevole Cirielli per essersi lo stesso interessato alla problematica informando lo scrivente che la predetta Caserma è inserita nel progetto di ammodernamento tecnologico ed energetico denominato “Caserme verdi”