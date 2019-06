Il quartiere Cicalesi a Nocera si prepara per la grande festa di San Giovanni

Il quartiere di Cicalesi, a Nocera Inferiore, si prepara per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. La festa si svolgerà dal 22 al 30 giugno prossimo. Tanti gli appuntamenti, messi insieme dalla Parrocchia San Giovanni Battista insieme all’intero quartiere nocerino. Gli eventi artistici saranno accompagnati da degustazioni di prodotti tipici della tradizione nocerina e non solo. La partenza è prevista per sabato 22, alle ore 19.00, con la processione del Santo che attraverserà per le strade del quartiere. Il giorno di sabato 29, invece, ci sarà la festa nei cortili con i Caffeina Band e “I Ditelo Voi”, celebre trio di “Made in Sud”. La festa si concluderà domenica 30 giugno. Per quel giorno, alle ore 20.00, sarà previsto lo spettacolo di tamburi giapponesi “Taiko do” e a seguire la processione del Santo e lo spettacolo piromusicale.