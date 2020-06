Nocera Inferiore, la Cisal avverte il Comune: "No a fughe in avanti sul sito di compostaggio"

“Sul sito di Fosso Imperatore serve chiarezza per gli imprenditori". E’ l’appello di Gigi Vicinanza della Cisal metalmeccanici nazionale, il quale interviene a difesa degli imprenditori che hanno investito nell'area industriale di Nocera Inferiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

Per il sindacalista "la fuga in avanti del Comune non è concepibile in un momento dove le aziende vanno sostenute. Se da un lato il Comune stanzia fondi per la ripresa, dall'altro lato non può agire autonomamente. Autorizzare un sito di compostaggio è una scelta da ponderare con gli imprenditori poiché a rischio c'è la tenuta economica della città". Vicinanza, dunque, chiede all'ente di farsi portavoce per un incontro con le aziende e rappresentanti dei lavoratori. "So che non è intenzione del Comune mettere in difficoltà le imprese già in crisi da questo momento particolare che stiamo vivendo. Ecco perché va sgomberato il campo da ogni equivoco: si organizzi un incontro con i rappresentanti degli imprenditori ed i sindacati a tutela di chi vuole il bene dell'area industriale di Fosso Imperatore"