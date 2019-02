Nocera, soldi e cocaina in casa: arrestato dai carabinieri

Arrestato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Finisce in carcere un 50enne di Nocera Inferiore, arrestato domenica scorsa perchè trovato in possesso di qualche grammo di cocaina. La perquisizione dei carabinieri, estesa in un secondo momento anche alla sua abitazione, aveva portato alla scoperta di 150 grammi di cocaina complessivi, valsi all'uomo, con precedenti, l'arresto in flagranza. Durante i controlli, ai quali l'uomo si sarebbe opposto riuscendo anche ad aggredire e ferire un carabiniere, sono stati trovati anche diverse migliaia di euro, sottoposti a sequestro preventivo perchè ritenuto provento di spaccio. Il tribunale di Nocera Inferiore, al termine della direttissima celebrata ieri mattina, ha convalidato l'arresto per l'uomo, confermando la misura custodiale in carcere.