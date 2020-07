Beccato mentre vende cocaina dal balcone, nocerino arrestato dai carabinieri

Vendeva coca dal balcone. E' stato arrestato e poi successivamente liberato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, un 36enne di Nocera Inferiore, già coinvolto nel maxi processo "Un'altra storia", concentrato sulla guerra tra bande criminali nel 2017. In quel caso, risponde di traffico di droga insieme ad altri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

Ad arrestarlo i carabinieri, che avevano notato l'uomo cedere un grammo di cocaina dal balcone ad un assuntore. L'indagato si trovava ristretto con obbligo di dimora nel comune di Nocera Inferiore, con il divieto di uscire di casa inoltre dalle 20 alle 8 del mattino successivo. I militari, dopo aver notato lo scambio in diretta, sono intervenuti per arrestare in flagranza il nocerino. Il tribunale, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per l'uomo la scarcerazione e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria