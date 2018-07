Nocera, beccato con droga e soldi falsi alla stazione: condannato

E' stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione con rito abbreviato il pregiudicato S.V. , accusato di possesso di stupefacenti e denaro falso. Il giudice del tribunale monocratico ha emesso la sentenza confermando la restrizione agli arresti domiciliari disposta in sede di convalida. L'uomo era stato beccato in stazione, durante un controllo, con il sequestro di 2,3 grammi di cocaina e altri 49 di hashish. Tutto destinato alla rivendita sulla strada. In tasca, la polizia gli aveva trovato anche delle banconote, risultate poi false. Una successiva perquisizione domiciliare, aveva confermato l'attività di pusher del ragazzo, con utensili per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Giorni fa, ha chiuso la sua vicenda giudiziaria dinanzi al tribunale