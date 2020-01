Multe non pagate, conti correnti pignorati a cittadini di Nocera Inferiore

Migliaia di conti correnti bancari pignorati a Nocera Inferiore, per multe non pagate. Chi non ha pagato un verbale, ad esempio, oggi si ritrova a non poter proprio accedere al suo conto per le spese ordinarie o quotidiane

Il caso

I provvedimenti sono stati firmati dalla polizia municipale per infrazioni al codice della strada, commesse a cavallo degli anni 2010 e 2011. Le multe sono raddoppiate, in termini di importo, comprensive di sanzioni e interessi, fino al pignoramento. A luglio 2019 il Comune aveva invitato i debitori a mettersi in ordine, magari anche con la formula della rottamazione. Solo 200, tuttavia, avevano risposto. Altri invece avevano presentato ricorso o sperato nella decorrenza dei termini. Ma c'è chi contesta la decisione del pignoramento, riguardo la procedura, che deve essere eseguita da un concessionario autorizzato e non dalla polizia municipale, secondo la legge 602 del 1973. Così come il periodo, che risulterebbe irregolare, con la nuova legge finanziaria non ancora entrata in vigore. A questo si aggiunge la violazione della privacy, in ragione del fatto che la notifica del pignoramento è stata inoltrata a tutte le banche. Il Comune, intanto, prepara ulteriori 8000 diffide per le multe non pagate nel 2015