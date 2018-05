Nocera, "elezioni corrotte": spunta la foto del voto per l'ex consigliere Maisto

Tra gli elementi che hanno spinto il gup Giovanna Pacifico a rinviare a giudizio anche l’ex consigliere comunale Nicola Maisto, coinvolto nell’inchiesta «Un’altra storia» che racconta di intrecci tra la camorra e la politica, oltre che di un vasto fenomeno di corruzione elettorale, c’è anche una fotografia. L’hanno depositata i carabinieri del Ros, all'inizio dell'udienza preliminare dinanzi al gup, conclusa giorni fa con il rinvio a giudizio di 14 persone. L'inchiesta è quella ribattezzata "Un'altra storia"Lo scatto, estrapolato dal telefono cellulare di uno degli indagati, ritrae una scheda elettorale all’interno di una cabina, con la preferenza «Maisto», candidato nella lista "Uniti per Torquato". Per la Dda è un riscontro «di assoluto rilievo investigativo» su quanto già ipotizzato: e cioè che un gruppo di persone si sia fatto corrompere per indirizzare il proprio voto durante le scorse elezioni di giugno. Il telefonino appartiene a Marika Cancro, giovane 20enne indagata per corruzione elettorale insieme a Soraya ed Emanuela Cancro, Maria Grazia Romano, Olga Clara Attanasio e Angela Consalvo.

"Ho visto una foto per un'altra"

Sei persone che non andranno a processo, ma si alterneranno tra patteggiamenti e richieste di messe alla prova. Eppure, per la Dda quello scatto rafforza anche un’altra ipotesi, già paventata in fase d’indagine. Che a beneficiare di voti "comprati" non sarebbe stato solo Nicola Maisto, dimessosi dopo il blitz di agosto, ma anche altri candidati. Lo si intuisce dal contenuto dei messaggi estrapolati dai Ros dai telefonini di due indagati, Marika Cancro e Francesco Gambardella, altro ragazzo finito a giudizio insieme a Luigi Sarno. Il primo si farà scappare la frase: "Ho visto una foto per un'altra", mentre insieme alla ragazza, verifica la sua data di nascita. Il processo per i 14 imputati partirà a settembre. Una parte delle indagini sulle scorse elezioni, invece, non è ancora chiusa.