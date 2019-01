Il corteo è troppo lento e impreca contro i vigili, rischia una denuncia

Automobilista protesta per i rallentamenti durante l'evento di un'associazione: ora rischia di essere denunciato. E' accaduto lo scorso week end, a Nocera Inferiore, durante La Marcia per la Pace, organizzata dall'Azione Cattolica Diocesana. Nei pressi di piazza Guerritore, pieno centro cittadino, un uomo ha cominciato a suonare il clacson e a sollecitare l'avanzata del corteo. Provando anche a passare avanti. Poi, se la sarebbe presa anche con i vigili urbani, etichettati con vari epiteti. Stando a fonti della polizia locale, l'uomo avrebbe inveito anche sui social, una volta tornato a casa, nei riguardi del comandante Giuseppe Contaldi. Per l'uomo, possibile ora, una denuncia all'autorità giudiziaria