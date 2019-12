Maggiori rinforzi al tribunale di Nocera Inferiore, l'Anm studia la proposta

Rinforzi alla Procura di Nocera Inferiore, tra magistrati e personale amministrativo. E' quanto deciso dalla sezione Anm di Salerno, dopo una riunione tenuta al tribunale di Nocera Inferiore, lo scorso giovedì. Carenza di personale, riorganizzazione degli uffici giudiziari e potenzialmente del numero di magistrati. All'incontro erano presenti il presidente del tribunale, Aniello Sergio Robustella e il procuratore Antonio Centore. Per l'Anm, il presidente Piero Indinnimeo

Le criticità

Le lamentele e le richieste finite nel vuoto sono state fatte da tempo, in ultimo con una lettera del presidente indirizzata al Csm e al Ministero della Giustizia. Sia il settore penale che civile lamentano gravi carenze di personale, dopo gli accorpamenti dei distretti di Cava e della Valle dell'Irno nel 2013, ai quali non è seguito un potenziamento delle piante organiche. Durante l'incontro, si è discusso dei Mot da destinare presto alla copertura di posti vacanti. Le problematiche sono già in discussione in giunta, all'Anm, per poi essere inserite in un documento da inviare agli organi competenti, quale ulteriore e nuovo sollecito