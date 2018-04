Nocera Inferiore, cadono calcinacci in una scuola: lezioni sospese

Sono intervenuti vigili del fuoco e anche agenti del commissariato di polizia, per un sopralluogo, insieme al responsabile della sicurezza per un crollo notturno, avvenuto all'interno del Liceo Classico G.B. Vico, a Nocera Inferiore. A lanciare l'allarme il dirigente scolastico Teresa De Caprio, questa mattina, dopo il crollo avvenuto di alcuni calcinacci. La dirigente scolastica è stata costretta a interrompere le lezioni e ad impedire l’accesso all’interno dell’istituto. Mentre sono regolari le attività per l’ex scuola media De Lorenzo, che confina con l'istituto superiore. Diversi studenti hanno chiesto un intervento al sindaco Manlio Torquato affinchè solleciti la Provincia di Salerno, competente per l'istituto, a risolvere un problema che si protrae da tempo. Il crollo non ha causato fortunatamente alcun danno ap persone.