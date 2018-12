Nocera Inferiore, attentati contro casa di De Marinis: catturato il terzo uomo

E' stato arrestato anche il terzo uomo ricercato per gli attentati all'ex presidente della Nocerina e imprenditore, Giuseppe De Marinis. E' lo zio dei due fratelli napoletani, già arrestati giorni fa dalla polizia del commissariato di Nocera Inferiore, retto dal vice questore Luigi Amato. Si tratta di S.C. 69 anni, fermato dagli agenti subito dopo che l'uomo era sceso da un aereo, a Capodichino.

I due fratelli

L'uomo, insieme ai due nipoti, è accusato di tentata estorsione continuata e aggravata nei confronti dell'imprenditore. L’indagine, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, era partita da alcuni episodi verificatisi tra il gennaio 2017 e il febbraio 2018 ai danni dell'imprenditore che opera nel settore petrolifero. Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2017, davanti alla sua abitazione, situata a Nocera Inferiore, venne collocato un ordigno esplosivo che danneggiò il cancello carraio. Il 12 gennaio 2018, invece, vennero esplosi 9 colpi di pistola calibro 9, sempre contro la sua casa. Precedentemente la sua famiglia aveva subito una serie di minacce e intimidazioni: messaggi, telefonate ed invio di foto che avevano lo scopo di ottenere la restituzione di una ingente somma di denaro prestata dai due fratelli all’imprenditore nocerino, per un investimento in Spagna nel settore petrolifero (olii lubrificanti) nella zona di Algete, vicino Madrid, per un ammontare di circa 700 mila euro. Un affare andato male, che avrebbe poi spinto i tre a richiedere la somma indietro.