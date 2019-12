Andavano allo stadio con petardi e catene a Nocera: denunciati 7 tifosi

Sette tifosi del Casarano sono stati denunciati dalla Polizia a margine della partita di calcio svoltasi presso lo stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore. Sono accusati di aver violato la legge 401/89 sulla violenza nelle manifestazioni sportive e l’articolo 4 della legge 110/75 che punisce il porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

I controlli

I servizi di ordine pubblico predisposti per la gara, valevole per il campionato di Serie D, hanno consentito di intercettare anticipatamente la carovana dei circa cento sostenitori della compagine pugliese, giunti a bordo di minivan e auto private, all’altezza dello svincolo di Mercato San Severino e di sottoporre a controllo tutti i veicoli. Nel corso delle ispezioni, a bordo di un minivan con a bordo sette persone, tra cui anche un uomo con precedenti per reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive, gli agenti hanno trovato una borsa contenente petardi, fumogeni, catene, noccoliere e altri oggetti contundenti di vario genere, ma anche dei tondini in ferro tagliati in modo da risultare affilati e acuminati. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i sette sostenitori pugliesi denunciati e nei loro confronti sono state avviate le procedure per l’irrogazione, da parte del Questore di Salerno, del provvedimento di divieto di assistere alle manifestazioni sportive (Daspo). Gli altri tifosi sono stati regolarmente scortati allo stadio e la partita si è svolta senza incidenti e senza alcun contatto tra le tifoserie.