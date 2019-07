Nocera Inferiore, beccato con la droga in casa: il giudice lo allontana dalla Provincia

Finisce fuori dalla provincia di Salerno, con tanto di divieto di dimora un 30enne originario di Pagani ma residente nella zona del Vescovado a Nocera Inferiore, arrestato giorni fa dalla polizia. Il ragazzo aveva subito una perquisizione nel suo appartamento, che registrava i continui movimenti di possibili acquirenti di droga intorno al suo appartamento. Giorni fa, difeso dal legale di fiducia Nicola Cicchini, è comparso dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia. La perquisizione, condotta con le unità cinofila antidroga della Questura di Napoli, con il cane “Kira” (un pastore tedesco), aveva permesso di sequestrare un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente dal quale potevano essere ricavate circa 450 dosi di hashish e 50 dosi di crack, ma anche tre bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle dosi e 15 euro in contanti provento di spaccio.