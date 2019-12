Disagi nei reparti dell'ospedale di Nocera, interviene anche il sindaco Torquato

Carenze di personale all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, anche il sindaco Manlio Torquato scende in campo per provare a fornire aiuto e supporto per una situazione già in essere da tempo

I disagi

Il primo cittadino, insieme al consigliere Vincenzo Stile e a Raffaele Lupi, si sono recati giorni fa presso il reparto di gineolocogia e ostetricia. Alla base della visita un incontro con gli addetti per sollecitare un intervento sulle carenze di personale. Nei prossimi giorni, Torquato incontrerà il direttore generale dell'Asl Salerno, Mario Iervolino, per fare seguito alle richieste del personale dell'ospedale, oltre a sollecitare interventi nel più breve tempo possibile.