Coronavirus, pronto soccorso di Nocera chiuso fino alle 11 per disinfestazione

Chiuso fino alle 11 di questa sera il Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per disinfestazione. Il provvedimento è stato deciso in via precauzionale e dopo il caso il caso del paziente di 63 anni, giunto ieri da San Marzano sul Sarno, risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è ricoverato per una polmonite e dopo la conferma arrivata dal tampone, doveva essere trasferito al “Cotugno” di Napoli. L'uomo è intubato, in questo momento e sotto cura di antibiotici. L'accesso al Pronto soccorso, invece, almeno fino alle 11 resterà off limits. Ma l'orario potrebbe essere ulteriormente prolungato.