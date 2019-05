Lancia in aria la merce dei negozi del centro: fermata 40enne a Nocera Inferiore

Momenti di tensione, sabato sera, in via Barbarulo a Nocera Inferiore, dove una donna di 40 anni, originaria di Roccapiemonte, è entrata in alcuni negozi per metterli a soqquadro. Nel mirino sono finiti alcuni negozi di abbigliamento ma anche una farmacia della zona.

Il panico

La 40enne, improvvisamente, ha iniziato a lanciare in aria la merce esposta negli esercizi commerciali pronunciando parole incomprensibili. A lanciare l’allarme commercianti e passanti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Muncipale e i carabinieri che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a fermarla in stato confusionale. Successivamente è stata affidata prima alle cure dei sanitari del 118 e poi ai genitori.