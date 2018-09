Nocera Inferiore, spacciava per arrotondare lo stipendio: arrestato

Beccato a spacciare cocaina fuori ad un noto bar di Nocera Inferiore. E' finito in manette e poi al regime dei domiciliari, uno scafatese di 32 anni, arrestato dai carabinieri a Nocera domenica scorsa. Il ragazzo era stato notato intorno alle 4 del mattino, a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona.

Il blitz

Poco dopo, i due erano stati seguiti dai carabinieri, fino a quando non avevano nuovamente arrestato la marcia, dove c'erano altre due persone. A quel punto i militari notavano uno scambio tra i due in auto e le persone in strada, decidendo di intervenire. Il ragazzo che guidava l'auto aveva buttato a terra 5 bustine di colore bu in cellophane termosaldato, con dentro cocaina. Poi aveva nascosto due banconote da 50 euro sotto le gambe. I carabinieri hanno sequestrato tutto, dopo una rapida perquisizione, insieme ad altri 410 euro in contanti. Durante l'interrogatorio di garanzia, oltre ad ammettere di consumare stupefacente e di averlo ceduto a quel suo amico assuntore, il 32enne aveva anche sostenuto che cedere quello stupefacente lo aiutava ad arrotondare il suo guadagno. Il ragazzo ha infatti dichiarato di svolgere l'attività di facchino presso il mercato ortofrutticolo. Quei 410 euro, infatti, rappresentavano la retribuzione della sua professione. Al termine, il giudice ha disposto per lui il regime dei domiciliari, convalidando l'arresto