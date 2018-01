Nocera Inferiore, in auto con eroina e cocaina: coppia nei guai

Compariranno davanti al giudice con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio due ragazzi, A.G. nocerina di 37 anni e G.A. , 47enne paganese, entrambi sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due furono fermati dai carabinieri durante un controllo antidroga e trovati in possesso di 40 bussolotti di eroina, pari a 5,7 grammi e a sessanta dosi giornaliere. Viaggiavano a bordo di una Fiat Stilo, quando furono fermati all'altezza del casello autostradale di Nocera Inferiore. Con loro avevano anche 2,37 grammi di cocaina, il cui equivalente era dodici dosi. La coppia quando avvistò i carabinieri tentò la fuga, con un inseguimento proseguito poi lungo la Statale. L'uomo provò anche a disfarsi della droga ma i carabinieri recuperarono la sostanza, per poi fermare e arrestare i due. Per i due ora ci sarà il processo