Spaccio di droga in un circolo di Casolla e in via Solimena a Nocera Inferiore: due arresti

Nella serata di sabato gli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore hanno fatto irruzione in un circolo sociale situato nel rione Casolla, all’interno del quale sono state identificate una decina di persone, tutte con precedenti in materia di stupefacenti.

Il primo blitz

La perquisizione, svolta insieme all’unità cinofila antidroga, ha permesso di rivenire, nascosta all’interno di una cella frigorifera chiusa a chiave e non in uso, oltre 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed alcuni grammi di marijuana. La droga era in possesso di un ragazzo di 28 anni, G.F. le sue iniziali. Subito dopo, i controlli si sono spostati presso l’abitazione di quest’ultimo, dove gli agenti hanno scoperto, oltre ad altri bilancini di precisione, 5 grammi di cocaina purissima e 4 grammi di marijuana ed hashish. Il giovane, quindi, è stato arrestato per detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo blitz

Nel corso della stessa operazione, ma in via Solimena, è stato perquisito un garage di proprietà di un trentenne di Nocera Inferiore, L.C le sue iniziali, con precedenti specifici, all’interno del quale, sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di marijuana, dei semi di cannabis idonei a far germogliare piante con principio attivo, un rudimentale essiccatore ma anche materiale per il confezionamento. Tutta la merce, quindi, è stata sequestrata. Il 30enne, successivamente, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’Autorità Giudiziaria.

Gli altri controlli

Sono stati, inoltre, effettuati numerosi posti di controllo che hanno consentito di controllare complessivamente 206 persone, 52 veicoli e di contestare 3 contravvenzioni al Codice della Strada e 2 fermi amministrativi di autoveicoli per mancanza di revisione.

Il blitz nella movida