Mezzo chilo di droga in casa: il giudice lo allontana da Nocera Inferiore

Divieto di dimora a Nocera Inferiore per la persona incensurata di 54 anni, arrestato la scorsa settimana dalla polizia di stato, che custodiva quasi mezzo chilo di droga in un deposito. Ieri l'interrogatorio di convalida, con l'imputato P.P.M. , assistito dai legali Ernesto Donatello e Valerio De Nicola. Dinanzi al giudice, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il blitz degli agenti era scattato in via Solimena, lo scorso weekend. L’uomo aveva suddiviso 483 grammi di marijuana in contenitori in latta e involucri, insieme a 5 dosi di cocaina pari a 1,5 grammi. Il soggetto in questione svolge la mansione di artigiano ma non ha alcun precedente penale. Durante il controllo, gli agenti gli hanno trovato anche un fucile da caccia regolarmente detenuto, ma ritirato successivamente in via cautelativa. In tal senso, è stato avviato un procedimento per l’adozione da parte del Questore del divieto di detenzione di armi e munizioni. Il blitz di via Solimena è stato possibile anche grazie all’aiuto delle unità cinofile della polizia di stato. La droga era contenuta all’interno di un deposito.