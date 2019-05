Controlli antidroga, blitz in un circolo ricreativo di Nocera Inferiore

Durante un servizio antidroga dello scorso 2 maggio, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, specie negli ambienti giovanili, gli agenti del commissariato di polizia hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Questura di Napoli. In particolare, nella tarda serata, era stato svolto un controllo presso un circolo ricreativo sito in Nocera Inferiore, all’esterno del quale, venivano identificati 4 giovani, uno dei quali con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo sulle persone dava esito negativo, ma nei pressi dei giovani veniva rinvenuto, in un pacchetto di sigarette trovato a terra, un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, circa 2 grammi di hashish, già tagliato in pezzetti per la successiva cessione.

Violenza sessuale e truffa

Lo scorso 6 maggio, invece, la polizia ha eseguito un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un uomo di 50 anni, di Nocera Inferiore, responsabile di violenza sessuale su minore di 14 anni e truffa. Già condannato dal tribunale di Nocera Inferiore per il reato contestatogli a 7 anni di reclusione, successivamente era stato condannato dal Tribunale di Udine per una truffa telematica. La Procura di Udine, competente ad eseguire il cumulo delle pene, ha disposto la revoca dell’ammissione provvisoria della detenzione domiciliare, a cui l'imputato era sottoposto dal dicembre 2017, disponendo la cattura del condannato per la successiva carcerazione in un istituto di detenzione.