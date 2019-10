Droga e pistole lancia razzi in casa, a processo nonno e nipote a Nocera

Saranno processati per detenzione ai fini di spaccio, il nipote, e per il possesso di pistole lanciarazzi, il nonno, due persone originarie di Sarno, sorprese il 30 giugno del 2016 a seguito di un blitz dei carabinieri. I militari rinvennero il tutto in due diverse pertinenze, a Nocera Inferiore e Nocera Superiore, a seguito di un'indagine per il contrasto al fenomeno dello smercio di droga. Il ragazzo aveva nelle sue disponibilità 10 grammi di marijuana, mentre le pistole lanciarazzi erano all'interno della camera da letto dell'anziano, con le munizioni necessarie per l'utilizzo. Si trattava di sei razzi e tre colpi calibro 22, potenzialmente pericolose secondo i rilievi. Entrambi sono stati rinviati a giudizio, al termine dell'udienza preliminare.