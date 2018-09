Droga per la "movida" a Nocera Inferiore, sconti di pena per gli imputati

Pene ridotte in appello e scarcerazioni per i coinvolti nell’operazione antidroga della primavera 2017, contro una rete di pusher attivi al centro di Nocera Inferiore. Quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per A.Z. , ritenuto tra i ruoli principali dalla procura, due anni per la compagna V.G. , due anni per E.G.

Gli sconti di pena

I giudici del collegio hanno contestualmente ridotto la pena a G.M. , condannato ad un anno e otto mesi di reclusione, a M.R. , condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione, e a L.S. , condannato ad un anno e otto mesi. A tutti gli imputati sono stati revocati gli arresti domiciliari e la libertà vigilata. Il procedimento con rito alternativo aveva costituito lo stralcio dell’operazione eseguita dai carabinieri nell’aprile 2017, portata avanti fino al blitz e condotta contro una articolata rete di spacciatori attiva senza l’associazione a delinquere. La droga era destinata alla movida nocerina. Le altre posizioni erano arrivate ad una prima definizione con diverso iter, per oltre vent’anni di carcere complessivi conteggiati nelle condanne con rito alternativo a carico di altri pusher, in un altro filone, poi convogliato in un unico binario in fase d’appello a Salerno. L’operazione dei carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore fu coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza, partendo da un primo precedente episodio risalente all’estate 2016. I militari avevano individuato una base di droga, con il rinvenimento di due chili di hashish a luglio 2016 nel garage di A.Z. Da li, furono poi individuati tutti i soggetti che poi saranno arrestati e processati.