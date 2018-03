"Nocera de' Pagani": chiusa maxi indagine su un giro di cocaina ed eroina

Da Nocera Inferiore a Pagani, con un canale a collegare le due città di cocaina ed eroina. Eccola l'ultima inchiesta conclusa dalla Procura di Nocera Inferiore su un vasto spaccio di droga. Dodici gli indagati, tra i quali spicca Salvatore Fezza, il 27enne figlio di Tommaso, boss ergastolano del clan omonimo a Pagani. L’inchiesta abbraccia un periodo che va da giugno 2015 fino al successivo mese di novembre. Il canale di approvvigionamento arriva fino al casertano, nella zona di Castel Volturno. E solo in un caso a Napoli. Indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza, con il lavoro sul campo della polizia di stato, tra intercettazioni, pedinamenti e riscontri per ogni singola cessione.

Cocaina ed eroina tra le due città

Sono trentaquattro i capi d’imputazione, con accuse perlopiù identiche per tutti: detenzione in concorso ai fini di spaccio. Tra i tanti episodi, ce n’è uno dove gli inquirenti sono riusciti ad individuare almeno 30 persone che hanno acquistato dosi di cocaina o di eroina. Dal 28 luglio 2015 al 5 novembre dello stesso anno, invece, vengono identificate le quattro persone che avrebbero acquistato la droga fuori provincia. Tutti i coinvolti hanno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati sulle accuse mosse.