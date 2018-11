Spaccio tra Nocera e Pagani, ma 11 anni non bastano: tutti prescritti

Uno spaccio di cocaina che andava da Nocera Inferiore a Pagani, fino al comune di Cava de' Tirreni. Le indagini condotte dai carabinieri avevano condotto all'identificazione di almeno 21 persone, con fatti commessi nel lontano 1999, ma anche per l'anno successivo, il 2000.

Undici anni di processo senza sentenza

Ma undici anni di processo non sono bastati (il rinvio a giudizio fu disposto nel 2007), oltre alla circostanza legata alla decisione dei giudici del tribunale di Nocera Inferiore, che durante il dibattimento hanno riconosciuto la lieve entità dello stupefacente che maneggiavano gli imputati. Lo stabilisce infatti il comma 5 dell'articolo 73, quello in materia di sostanze stupefacenti. Motivo più che valido per registrare una riduzione dei prescrizione, facendo terminare il processo senza una sentenza di condanna o di assoluzione per i 21 imputati. L'inchiesta era concentrata su diversi gruppi di pusher che operavano a Pagani ma anche a Nocera Inferiore, presso il popoloso rione di Montevescovado. Intercettazioni, servizi di appostamento e riscontri avevano messo in piedi un fascicolo con diversi capi d'imputazione, dove venivano ricostruite svariate cessioni di cocaina a centinaia di assuntori. Giorni fa, il processo si è chiuso per prescrizione.