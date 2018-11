Nocera, un chilo di hashish nascosto nell'armadio di casa: arrestato

Un chilo e trecento grammi di droga nascosti nella borsa di palestra. E' stato arrestato e poi liberato dal giudice, con un divieto di dimora a Nocera Inferiore, D.C. , 31enne residente nello stesso comune, presso la zona del centro storico.

I controlli

Il ragazzo, con un solo precedente di altra natura, era stato controllato dai carabinieri per strada, mentre si trovava in compagnia di altre due persone. In tasca i militari gli avevano trovato 8 grammi di hashish, ragion per cui avevano accompagnato il ragazzo presso la sua abitazione, per un'ulteriore perquisizione. All'interno di una borsa per la palestra, custodita in un armadio, i carabinieri hanno trovato 13 panetti di hashish da 100 grammi. Il sequestro complessivo dello stupefacente ha riguardato circa 1 chilo e 300 grammi di hashish. Dopo le formalità di rito, D.C. , è stato trasferito in camera di sicurezza prima del rito per direttissima. Al termine, il giudice del tribunale di Nocera Inferiore, Federico Noschese, ha convalidato l'arresto e liberato il ragazzo, prescrivendogli il divieto di dimora nel comune di Nocera Inferiore.