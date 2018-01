Nocera Inferiore, sorteggio scrutatori: spazio a disoccupati e studenti senza reddito

Si è riunita ieri la Commissione Elettorale Comunale, in vista degli adempimenti previsti per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il sindaco Manlio Torquato, nelle funzioni di Presidente della Commissione Elettorale Comunale e tutti i componenti di suddetta Commissione, i consiglieri comunali Umberto Iannotti, Giancarlo Giordano, Alfonso Schiavo e Gennaro Della Mura, tenuto conto dell’attuale pesante crisi occupazionale, particolarmente difficile soprattutto nel nostro territorio, hanno deciso di procedere alle nomine degli scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo assicurando priorità ai cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Nocera Inferiore e che sono disoccupati iscritti al centro dell’impiego oppure studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi ma privi di reddito proprio.

Come accedere

Pertanto, coloro i quali si trovano nelle condizioni su descritte e sono già iscritte all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore tenuto dal Comune di Nocera Inferiore, possono far pervenire la loro disponibilità compilando l’apposito modello disponibile sul sito internet dell’Ente, corredandolo di una copia del documento di identità e presentandola all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 11 febbraio. Per l’occasione l’ufficio protocollo del Comune rimarrà aperto anche nei giorni d sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le istanze saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo. La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno 12 febbraio alle ore 11,00 nell’cula Consiliare del Comune per procedere alle nomine sulla base delle disponibilità pervenute.