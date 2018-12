Nocera Inferiore, si finge unica erede ma non era vero: multata dalla procura

All'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato di essere l'unica erede, estromettendo i figli. Ora pagherà una multa salatissima, dopo un decreto penale di condanna emesso dalla Procura di Nocera Inferiore.

La storia

La persona coinvolta è una donna, di 74 anni, residente a Sarno, accusata di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nel mirino dell'agenzia c'era finita la dichiarazione di successione della 74enne, nella quale la stessa aveva attestato di essere unica erede del suo defunto marito. Circostanza non vera, perchè in realtà la sua famiglia era composta anche dai figli, coeredi, che erano ben quattro. La dichiarazione, con tanto di domanda presentata, fu effettuata il 10 settembre del 2013. Da un controllo che avvenne, poi, in un periodo successivo dalla stessa Agenzia, fu scoperto il falso, con la conseguente denuncia a piede libero alla procura locale. Le intenzioni della donna avrebbero potuto essere, dopo aver estromesso i figli, di poterne trarre benefici per se in termini economici o di altra natura. Con l'indagine chiusa, la procura ha emesso un decreto penale di condanna, accolto dal gip. La donna dovrà pagare una pena pecuniaria pari a circa 13.500 euro.