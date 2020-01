Raid in un bar a Nocera Inferiore, ingenti i danni: si indaga

Un ordigno è esploso la notte scorsa, a Nocera Inferiore, arrecando seri danni al “Teca Bar” (vedi foto di Salernotoday) situato in Corso Giacomo Matteotti. L'esercizio funge da rivendita automatica di bevande e snack, accessibile per tutto il giorno.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno delimitato l'area, effettuando i primi rilievi tecnico scientifici. La zona è molto frequentata dai giovani, in particolare, oltre a trovarsi a pochi metri da piazza Diaz, dove ha sede il comune. Questa mattina in tanti si sono fermati incuriositi e sorpresi nel vedere l'attività commerciale con le serrande abbassate e il nastro adesivo dei carabinieri, a delimitarne l'accesso. Le indagini dei militari sono in corso e, al momento, non viene esclusa alcuna pista. L’obiettivo degli inquirenti è risalire all’identità dell’autore/autori del raid.