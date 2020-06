Estorcevano soldi a un minore per la droga: due giovani arrestati a Nocera

Estorcevano denaro ad un minore per acquistare la droga. Per questo due giovani di Nocera Inferiore sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di estorsione e stalking. In manette sono finiti un 18enne, sottoposto ai domiciliari, e un altro ragazzo minorenne, che è stato condotto in una comunità di Gragnano.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, a seguito di una denuncia presentata presso il locale commissariato, i due bulli avrebbero più volte intimidito la vittima, che pare frequentasse lo stesso gruppo di amici, obbligandola a consegnare loro diverse somme di denaro e oggetti di valore, per procurarsi le sostanze stupefacenti. Ma il 16enne in questione potrebbe non essere l’unico ad essere finito nel mirino dei due arrestati. Al vaglio degli inquirenti vi sarebbero altri episodi simili, su cui sono tuttora in corso le indagini.