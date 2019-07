Falsa testimonianza in aula, vigile urbano di Nocera sotto processo

Saranno processati dinanzi al giudice monocratico con le accuse di aver reso false dichiarazioni rese in veste di testimoni un uomo ed una donna, il primo vigile urbano. Secondo le accuse, testimoniarono in giudizio davanti ai giudici della sezione collegiale del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di A.V, il quale fu accusato in data 22 ottobre 2014, di lesioni aggravate, induzione alla prostituzione e maltrattamenti in famiglia, commessi anche su minori, in un procedimento separato.

Le accuse

Ma quelle accuse sarebbero risultate essere false, al punto da produrre la richiesta degli atti processuali al pubblico ministero per ulteriore procedimento nei confronti dei due. Ancora, la sola donna, di origini marocchine, risponde anche di calunnia, per aver denunciato A.V. accusandolo falsamente di maltrattamenti, lesioni e induzione alla prostituzione. In precedenza, a carico dell’uomo c’era stato un procedimento penale seguito ad un accoltellamento che aveva riguardato proprio la marocchina, episodio giunto al culmine di una lunga serie di incomprensioni e violenze. Il fendente, che poteva avere altre conseguenze, mandò la donna in ospedale, con la successiva breve fase di irreperibilità dell’uomo, seguita all’accoltellamento. Ora, dopo lo sviluppo del processo per maltrattamenti e violenza sessuale, è arrivata la richiesta di processo per dichiarazioni accusatorie senza fondamento, portate avanti dai due imputati. A loro volta, tra i due all’epoca c’era una relazione, con una successiva testimonianza in aula valsa l’incriminazione. Il primo, si trovava allora nelle fila della polizia locale di Nocera Inferiore, mentre lei, invece, fu coinvolta in un procedimento penale per immigrazione clandestina istruito in tempi pregressi dalla procura di Nocera Inferiore.