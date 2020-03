Denuncia violenze e le sottraggono la figlia a Nocera: tre a processo

Dovranno difendersi in un processo tre persone, due delle quali legate da vincoli familiari, accusate di aver tenuto in casa per un mese una bambina sottraendola alla madre. L’accusa nei loro confronti è, appunto, quella di sottrazione di minore in concorso.

La storia

I fatti risalgono al 2012 quando una donna (la madre della piccola) ha iniziato a sporgere una serie di denunce nei confronti del suo ex fidanzato che – secondo quanto raccontato dalla presunta vittima – l’avrebbe più volte picchiata, sia in casa che in strada, finanche durante il periodo della gravidanza procurandole lesioni in varie parti del corpo. Episodi di violenza che sarebbero testimoniati anche dai referti medici del pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove la donna si è recata per farsi medicare le ferite. E, proprio per questi episodi, l'uomo è accusato anche di maltrattamenti e lesioni. Ma, nel mirino della Procura nocerina, sono finite anche altre due persone che avrebbero aiutato l’uomo a non far vedere la figlia alla madre per circa trenta giorni.