False mascherine "FFP2" vendute a prezzi elevati: denunciati due farmacisti a Nocera

Due farmacisti di Nocera Inferiore sono stati denunciati per frode in commercio al termine di un’indagine condotta dai carabinieri, finalizzata al rispetto delle norme introdotte per salvaguardare la pubblica incolumità dall’emergenza Coronavirus.

L’accusa

I due farmacisti sono accusati di aver commercializzato, ad un prezzo maggiorato, una partita di mascherine di tipo chirurgico recanti sulla confezione la dicitura “FFP2”, ma in realtà prive dei corrispondenti requisiti. Altre mascherine rinvenute presso l’esercizio commerciale sono state sottoposte a sequestro. Le indagini da parte dei militari dell’Arma proseguiranno per approfondire se ci sia il coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda.