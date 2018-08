Nocera Inferiore, furgone di un market derubato di soldi e latticini

Furto in pieno centro, ieri mattina, a Nocera Inferiore. A essere depredato il furgone che doveva scaricare la merce presso un market in via Garibaldi.

Il colpo

Intorno alle 7 del mattino, l'autista aveva parcheggiato il mezzo, facendo ingresso nell'attività commerciale. La saracinesca era aperta per metà. Un'altra ora, al massimo, e avrebbe dato il via all'ennesima giornata di lavoro. Qualcosa però è andato storto, perchè quando l'uomo è tornato presso il suo furgone, si è accorto di essere stato derubato di una borsa con dentro denaro contante e di diversi carichi di latticini. La circostanza è stata oggetto di una denuncia alle forze dell'ordine. Il ladro in questione avrebbe approfittato dell'assenza dal mezzo dell'autista, che probabilmente è stato pedinato, per poi puntare al carico di merce.