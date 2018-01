Emergenza furti a Nocera Inferiore: depredati negozi ed una scuola paritaria

C'è un allarme furti nel comune di Nocera Inferiore. Dopo l'apparente tranquillità delle feste, negli ultimi giorni si sono registrati almeno tre furti, insieme ad altri tentativi andati a vuoto. Di ritorno dalle vacanze, i bambini e gli insegnanti della scuola paritaria primaria e dell’infanzia L’Arcobaleno di Nocera Inferiore hanno scoperto che all'interno dell'istituto erano stati rubati soldi ed attrezzature. Parte della scuola è stata anche danneggiata, con la distruzione del quadro elettrico e il disinnesco del sistema di allarme e di video sorveglianza. E' stata anche scassinata la cassaforte e portate via derrate alimentari dalla mensa. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato verifiche e controlli. In azione anche gli uomini della sezione scientifica.

Soldi trafugati in negozi d'abbigliamento

Appena una sera fa, invece, un gruppo di ladri è riuscito a forzare l'ingresso di un negozio in via Astuti, che tratta abbigliamento, rubando 50 euro dall'interno della cassa. In questo caso, il danno maggiore è stato proprio quello per il vetro sulla porta d'ingresso distrutto in gran parte. E' toccato poi ad un'altra attività, poco distante in via Roma, che vende tessuti e tende. Anche qui, porta infranta e soldi sottratti dal registratore di cassa. Rubati anche un blocchetto di assegni e un bancomat lasciati all'interno del negozio. Lungo la strada, infine, diverse auto in sosta risultavano danneggiate. Forse si cercava di rubare altro. Episodi che messi insieme lasciano immaginare di un'emergenza incontrollata di micro criminalità appena scoppiata.