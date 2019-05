Furti nelle auto in sosta nei centri commerciali, due fratelli rom a processo

Sono quattro i colpi di cui devono rispondere due fratelli romeni, che tra maggio e giugno scorso, rubarono in quattro auto parcheggiate nelle aree sosta di supermercati in provincia di Salerno. I luoghi dove i due agirono furono Pontecagnano, Cava de' Tirreni e Nocera Inferiore. La tecnica era sempre la stessa: dopo aver individuato l'auto, i due distruggevano vetri e finestrini, per poi arraffare tutto ciò che trovavano all'interno dei veicoli. A Pontecagnano portarono via una borsa, a Cava de' Tirreni indumenti e materiale scolastico per bambini, mentre a Nocera Inferiore un borsello con dentro 750 euro in contanti. I colpi furoon commessi tra maggio e giugno scorso. Uno dei due è accusato anche di resistenza, per essersi sottratto ad un posto di blocco, con tanto di fuga, poi finita con il suo arresto. I due erano finiti già in una precedente operazione dei carabinieri, questa volta nel napoletano, per aver rubato all'interno di un'auto parcheggiata in un'area di sosta di un centro commerciale di Napoli nord.