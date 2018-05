Nocera, provano a rubare biancheria intima: denunciate tre amiche

Tre donne sono state bloccate dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, dopo che avevano tentato di uscire da un negozio con addosso abiti rubati. L'episodio risale a ieri pomeriggio, in via Napoli, con i titolari dell'attività che hanno allertato i militari dopo aver scoperto che le tre stavano rubando. In pratica, le tre amiche fingevano di interessarsi a capi d'abbigliamento, per poi infilarsi alcuni capi al di sotto degli indumenti che indossavano. I carabinieri sono giunti all'interno del negozio mentre le tre provavano dei vestiti in camerino. Per loro la denuncia a piede libero per furto