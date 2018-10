Tentarono furto di auto e bici in villa di Nocera: marocchino patteggia la pena

Ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione per furto e ricettazione il magrebino S.B. , che lo scorso aprile rubò da una villetta, insieme ad un complice, un'auto e una bicicletta. Prima di finire arrestati dopo un inseguimento.

Il colpo

Il blitz dei due fu eseguito nel cuore della notte. Il bottino scelto per l'occasione era una Fiat Punto, portata via insieme ad una bicicletta, con l’uso di un’altra macchina adoperata per la perlustrazione. La coppia di ladri, separati poi in fase di giudizio per la scelta di due riti diversi, aveva preso una bicicletta in giardino, infilandola nel portabagagli per poi completare la preparazione e fuggire, via, a bordo delle due auto. Il secondo mezzo, una Renault Clio, era anch'essa di provenienza illecita e rubata pochi giorni prima a San Giuseppe Vesuviano. Ma il colpo fallì per l'intervento delle vittime, che si lanciarono all'inseguimento dei due, con la fuga provvisoria di uno e il riconoscimento dell’altro. Dopo poco, furono entrambi arrestati a distanza di ore. Quando furono interrogati,per spiegare la loro fuga e il perchè avessero due auto che non erano di loro proprietà, fornirono però versioni poco credibili. Uno dei due parlò di essere alla ricerca di un lavoro, conclusa per strada, fino all'arrivo nella villa