Nocera Inferiore, gattina morta in strada: il dolore sul web

Dramma a Nocera Inferiore, dove una gattina è stata trovata morta e in putrefazione in via Roma.

Il caso

Da giorni la carcassa del felino, che veniva spesso visto in via Fava, giace abbandonata in strada ed è avvolta dalle mosche. Forse è stata investita da un'’auto oppure avvelenata. Le sue foto stanno facendo il giro del web suscitando amarezza e rabbia per le sue condizioni.