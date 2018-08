A processo il piromane di Nocera Inferiore

Risponde del reato di incendio aggravato A.F.S., salernitano arrestato dai carabinieri il 30 maggio scorso, a Nocera Inferiore. In piena notte, intorno alle 4, l'uomo aveva appiccato tre incendi ad altrettanti cassoni dell'immondizia.

Gli agguati di fuoco

Il primo in via Nicola Bruno Grimaldi, intorno all'una di notte. Il secondo, alle 3.45, sempre lungo la stessa strada ed il terzo, subito dopo nella vicina via Nicotera. Il fuoco provocò danni ad auto in sosta, oltre che ai contenitori dei rifiuti. Le segnalazioni alle forze dell'ordine furono diverse, con i roghi che crearono non poco disagio anche ai tanti residenti che vivevano nella zona degli incendi. All'uomo viene infatti contestato di aver messo in serio pericolo la pubblica incolumità dei cittadini. Già con precedenti, ora sarà processato con rito immediato come chiesto dalla Procura di Nocera Inferiore