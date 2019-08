Due auto a fuoco nella notte a Nocera Inferiore: ipotesi dolo

Paura, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove due automobili sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme. I proprietari sono due giovani (un ragazzo e una ragazza ) appartenenti alla stessa famiglia.

Le indagini

I roghi si sono verificati in via Libroia e via Giordano. Immediato l’intervento, intorno alle 5, dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dei due incendi che potrebbero essere di origine dolosa.