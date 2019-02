Sorpresi ad incendiare ecoballe a Nocera Inferiore: scattano due denunce

Blitz dei carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale in località “San Mauro” di Nocera Inferiore, dove hanno sorpreso due persone mentre incendiavano una grande quantità di eco-balle. Nella zona hanno rinvenuto anche un semirimorchio abbandonato. Nel corso delle indagini è stato accertato che l’area in questione - ora sottoposta a sequestro giudiziario - era stata fittata da uno dei due uomini, i quali sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La nota del Comune

Il sindaco Manlio Torquato “esprime vivo apprezzamento e soddisfazione per l'attività di repressione dell'illecito smaltimento dei rifiuti posto in essere dalla Polizia Locale, retta dal comandante Contaldi e dalla locale Compagnia Carabinieri del Colonnello Mortari, in particolare dal Comando Stazione del Comandante Fraiese”. Per l’amministrazione comunale tale operazione “conferma il continuo controllo del territorio posto in essere dalle Forze dell'Ordine, nel caso dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, come sollecitato anche dal sindaco, ancora da ultimo nel corso dell'ultimo coordinamento provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura la scorsa settimana e che aveva tra le sue priorità proprio il controllo e la repressione dello smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio comunale e dell'Agro”.

